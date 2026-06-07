大量点の“主役”は大谷翔平 圧巻の1イニング2得点 俊足と圧巻アーチに公式も脱帽「猛攻はオオタニから始まった」
1イニング9得点の猛攻は、大谷が内野安打で口火を切った(C)Getty Images
ドジャースは現地時間6月6日、本拠地で行われたエンゼルス戦を9-2で勝利し、カード勝ち越しを決めた。
1回表、エンゼルスに先制点を許したドジャースは、その裏に打線が一挙9点を挙げる猛攻でリードを奪っている。そしてこの打者一巡となった攻撃では、この日もリードオフマンを務めた大谷翔平のパフォーマンスが光った。
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1打席目、大谷はセカンドへの高いバウンドのゴロを打つと、一塁ベースを全速力で駆け抜けこれが内野安打に。大谷のこの出塁が反撃の口火となり、続くアンディ・パヘスにホームランが飛び出しドジャースが逆転。ドジャース打線は7番ライアン・ウォードまで安打が続きさらに2点を追加すると、相手の送球ミスなどでも走者が生還し、7-1とリードを広げた。
なおも攻撃が続くドジャースは2塁にランナーを置き、ふたたび打順が回ってきた大谷が左中間スタンドへの今季11号本塁打を放ち、この回で9得点。背番号17が古巣を相手に打棒を奮い、早々に試合の行方を決定付けることとなった。
メジャー公式サイト『MLB.com』でも、このゲームでの大谷のパフォーマンスを大きく報じている。同メディアは、試合終了直後、「オオタニのスピードとパワーが、ドジャースの5年ぶりの初回9得点を演出」と銘打ったレポート記事を配信した。
その中では、初回での9得点について、「ドジャースの近年の球団史においてこれ以上の初回得点を探すなら、2021年6月2日にドジャースがカージナルスから11点を奪った試合まで遡る必要がある」と記録的な出来事と評し、その上で大谷の活躍をフォーカス。「この猛攻は、ショウヘイ・オオタニが先頭打者として内野安打を放ったことから始まった」と綴っている。
また、そこから安打が続いた各打者の結果も記しながら、2度目の大谷の打席を回想。「チームが6点リードを築いた後、オオタニはバッターボックスに戻り、このイニングに花を添える一打を放った」と説いており、また、「この回2本目の安打となったオオタニの打席は、ドジャースの打者11人が打席に立ったこの攻撃の締めくくりとなった」と振り返っている。
味方打線を勢いに乗せた走塁、そして追加点をもたらした長打力と、それぞれ大谷のポテンシャルが存分に発揮され大量得点を呼び込んだ。例年、好調の波に乗る6月、ここからの試合でもそのバッティングでスタジアムを大いに沸かせてくれるに違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]