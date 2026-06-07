2026年元日に結婚を発表し話題となった元SKE48の松井珠理奈。2008年のデビューから2018年の総選挙1位、2021年の卒業までの心境を、タレント・田村淳のオンラインコミュニティ「大人の小学校」の対談企画で振り返った。※本稿は、タレントの田村淳『大人の小学校』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

小学生でAKBデビューし

いきなりセンターに大抜擢

珠理奈：私は小学校6年生の時に、48グループのオーディションを受けました。地元が愛知なので、48の姉妹グループの第1弾となった名古屋の「SKE48」のオーディションを受けて、なぜか秋元先生が目をつけてくれて、急にAKBのセンターでデビューするということになりまして。だから、もう最初からめちゃくちゃアンチがいっぱいの中でスタートしました。

淳：え、アンチがいるイメージが俺はないんだけど。

珠理奈：皆さんご存じの前田敦子さんがいらっしゃるじゃないですか。前田敦子さんがもともとAKBのセンターで、そこに急に、しかもAKBじゃないSKEっていうグループの、よくわかんない小学生が来たみたいな……。最初、AKBの『大声ダイヤモンド』っていう曲だったんですけど、実は私が入る前に、もうすでにジャケット写真の撮影も、レコーディングも終わってたんですよ。それなのに、秋元先生が急に松井珠理奈を入れるとなって、誰かの歌割りがズレたりとか、ダンスのフォーメーションも変わったりとか、なんならジャケット撮影していたのに私1人の写真になったんですよ。

淳：ええ!?

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