中日は７日の西武戦（バンテリン）に延長１２回、１―４で敗れて３カード連続の負け越し。借金は今季ワーストの「１７」となった。

中日先発の涌井秀章投手（３９）は４回まで西武打線を１安打無失点に抑えた。だが５回に長谷川、柘植、源田に３連打を浴びて１点を献上。「逆転を願います」。５回に代打を送られた涌井の今季初登板は５回４安打１失点の内容だった。

中日は８回に先頭の鵜飼が左翼線二塁打で出塁すると石伊が送って一死三塁。ここで岡林が右翼へ犠飛を放ち１―１の同点に追いついた。「何とか同点にする事ができて良かったです」。これでドームのボルテージは跳ね上がった。

試合はそのまま延長戦に突入。中日は延長１１回に二死満塁のチャンスをつかみ、打者は５番・板山とサヨナラのチャンスを迎えた。ところがこの場面で一塁走者・細川成也外野手（２７）がまさかのけん制死。サヨナラ勝利を期待していた竜党のボルテージは一気に盛り下がった。

１２回にマウンドに上がった８番手・斎藤が３点を失いジ・エンド。井上一樹監督（５４）は細川のけん制死について「あってはならないプレー。板山が打つ打たないは別としてあのシチュエーション（二死満塁）をやっと作れた。そこでああいうプレーがあった。細心の注意を払って。１番近いところにランナーコーチもいるわけだから」と厳しい表情で語った。

９０周年イヤーのドラゴンズは苦しい戦いが続いている。