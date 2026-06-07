辻希美の夫・杉浦太陽、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを“高い高い”する13歳次男の姿公開「素敵なお兄ちゃん」「疲れも吹っ飛ぶ可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の杉浦太陽が6月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと次男・昊空（そら）くんの姿を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「思わず笑顔になる」0歳次女抱き上げる13歳次男
杉浦は「京都生放送＆ロケから帰宅」と報告し、自宅で撮影した写真を投稿。「ソラとユメにほっこりでした」とつづり、黒いTシャツ姿の昊空くんが、夢空ちゃんをしっかりと支えながら高く抱き上げる、微笑ましい兄妹の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「思わず笑顔になる」「素敵なお兄ちゃん」「高い高いしてくれて夢空ちゃんも嬉しそう」「疲れも吹っ飛ぶ可愛さ」「ちゃんと妹の顔を見ててえらい」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「思わず笑顔になる」0歳次女抱き上げる13歳次男
◆杉浦太陽、夢空ちゃんを抱える昊空くんの姿公開
杉浦は「京都生放送＆ロケから帰宅」と報告し、自宅で撮影した写真を投稿。「ソラとユメにほっこりでした」とつづり、黒いTシャツ姿の昊空くんが、夢空ちゃんをしっかりと支えながら高く抱き上げる、微笑ましい兄妹の姿を披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「思わず笑顔になる」「素敵なお兄ちゃん」「高い高いしてくれて夢空ちゃんも嬉しそう」「疲れも吹っ飛ぶ可愛さ」「ちゃんと妹の顔を見ててえらい」といった声が寄せられている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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