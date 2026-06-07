CUTIE STREET、TXTの「かわいいだけじゃだめですか？」カバーをメンバー内で共有「私たちより遥かにキレキレ」と絶賛【「Weverse Con Festival」囲み取材】
【モデルプレス＝2026/06/07】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演。ステージ後に囲み取材に応じ、自身の楽曲の広がりについて語った。
【写真】CUTIE STREET桜庭遥花、人気アイドルとの密着ショット「カップルみたい」
韓国フェスへの出演はこの日が初となったCUTIE STREET。「ぷりきゅきゅ」「かわいいだけじゃだめですか？」の2曲を韓国語バージョンで披露し、会場を大きく沸かせていた。
CUTIE STREETの楽曲はTikTokなどで多数のK-POPアーティストもダンスカバー。TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）は5月に開催された日本ファンミーティングで「かわいいだけじゃだめですか？」のパフォーマンスを見せ、大きな話題を呼んでいた。
このカバーは本人たちにも届いていたようで、囲み取材にて真鍋凪咲は「急にTikTokに流れてきて、すぐ自分たちも『踊ってくださってる！！』って共有しあって」とメンバー同士で動画を共有したと告白。「ダンスがキレッキレ」「私たちより遥かにキレキレですごいよね」「楽しそうにやってくださっているのが見えてすごく嬉しかった」と絶賛した。
梅田みゆは、「（ファンミーティング会場の）お客さんたちも『キャー！』『わ〜！』みたいになってくださっていて、（楽曲を）知ってくださっているのがすごい嬉しかったです」と楽曲の知名度の高さを改めて実感したそう。真鍋は「アーティストさんが（楽曲を）知ってくださっていることがすごく多くて、そこから韓国のファンの方にも流れていっているというのもあるので、いろいろな方面から知ってくださっているんだなと思っています」と語った。（modelpress編集部）
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◆CUTIE STREET、TXTの「かわだめ」カバーに感激
韓国フェスへの出演はこの日が初となったCUTIE STREET。「ぷりきゅきゅ」「かわいいだけじゃだめですか？」の2曲を韓国語バージョンで披露し、会場を大きく沸かせていた。
このカバーは本人たちにも届いていたようで、囲み取材にて真鍋凪咲は「急にTikTokに流れてきて、すぐ自分たちも『踊ってくださってる！！』って共有しあって」とメンバー同士で動画を共有したと告白。「ダンスがキレッキレ」「私たちより遥かにキレキレですごいよね」「楽しそうにやってくださっているのが見えてすごく嬉しかった」と絶賛した。
梅田みゆは、「（ファンミーティング会場の）お客さんたちも『キャー！』『わ〜！』みたいになってくださっていて、（楽曲を）知ってくださっているのがすごい嬉しかったです」と楽曲の知名度の高さを改めて実感したそう。真鍋は「アーティストさんが（楽曲を）知ってくださっていることがすごく多くて、そこから韓国のファンの方にも流れていっているというのもあるので、いろいろな方面から知ってくださっているんだなと思っています」と語った。（modelpress編集部）
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