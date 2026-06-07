【1位〜6位】6月8日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】山羊座 総合運：★★★★★

まわりに対して親切にすればするほど、あなた自身にもうれしいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝しあう空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。



恋愛運

「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。



金運

身のまわりのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。



ラッキーアイテム：双眼鏡



ラッキーカラー：パステルイエロー 恋愛運「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。金運身のまわりのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。ラッキーアイテム：双眼鏡ラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】乙女座 総合運：★★★★★

視野がグンと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人からすばらしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と、積極的に関わってみてください。そして、疑問に思ったことは、素直に質問して。



恋愛運

話を聞いてもらったり、ひとりでは大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると、2人の足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそう。その実感が、進展の後押しになります。



金運

お礼やお祝いなどのために、予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと、金運は下がる一方！｢おかげさま｣という気持ちでいると、お金との縁が強くなる会話や交流ができます。



ラッキーアイテム：えんぴつ



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】魚座 総合運：★★★★★

1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。



恋愛運

今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりとうれしい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。



金運

あなた自身の中から、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。



ラッキーアイテム：メガネ



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】獅子座 総合運：★★★★☆

周りの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。



恋愛運

自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。



金運

願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。



ラッキーアイテム：充電器



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】天秤座 総合運：★★★★☆

もともと持っている魅力が引き出される日です。日頃からまわりの人を褒めることが多い人や、グチを言わない人が今日のラッキーパーソン。雑談でかまいませんから、会話をしてみて。一緒に食事ができると最高です。



恋愛運

相手になにを求めているのか、どんな自分でありたいのか…今日は、よくわからなくなってしまいそう。今日のうちに答えを出す必要などありません。「また今度考えよう」「自然とそのうちにわかる」と、おおらかに構えてOKです。



金運

これまでよりも上手にお金を使ったり、運用したりできるようになる運気です。｢お金の実力がついた｣と、実感できる瞬間もありそう。投資や節約など、お金に関して一番得意だと思えることの情報収集をするのがオススメ。



ラッキーアイテム：プリザーブドフラワー



ラッキーカラー：ネイビー

【6位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

効率的に動くことができて、時間を有効に使えるでしょう。午前中は、ひとりでできることに集中するとベスト。誰かへの連絡やSNSなど、人とのコミュニケーションは午後以降にすると、1日の充実感は何倍にもアップ！



恋愛運

より幸せな恋をするための発見ができる日です。そのためにも「これは自分の個性」と思っている部分、まわりからよく褒められる部分を高く評価しましょう！あなた本来の輝きが増すだけでなく、注目度もアップするはず。



金運

手元にあるお金を上手に使うことができる日です。なににどれだけ使うとバランスがいいのか、無駄を省ける部分はないか…と、考えながら過ごしてみてください。これまで気づかなかったポイントが見えてきそうです。



ラッキーアイテム：ブランドバック



ラッキーカラー：カーキ