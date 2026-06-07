7日17時22分、沖縄県国頭村に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。これまでの大雨によって土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所から全員避難してください。

また、18時13分、沖縄県東村にも「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。

沖縄県国頭村に「レベル4土砂災害危険警報」

7日17時22分、沖縄県に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。沖縄県の国頭村では、これまでの大雨により、土砂災害の危険度が高まっています。ただちに危険な場所からは全員避難してください。

また、18時13分、沖縄県東村にも「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。





あわてて避難することは危険な場合もあります。身の危険を感じるような雨の降り方だったり、道路が冠水したりしている場合など、どうしても屋外に避難することが難しい場合は、2階以上の、崖や斜面とは反対側の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。

「レベル4土砂災害危険警報」とは

危険警報とは、重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である旨を警告して行う予報です。氾濫、大雨、土砂災害、高潮の危険警報があり、名称に「レベル4」をつけて発表します。

レベル4土砂災害危険警報は、台風や集中豪雨等により土砂崩れが起こるおそれがある場合に発表します。



レベル4土砂災害危険警報が発表されたときには、危険な場所から全員が避難してください。