【 シャルロット・日比谷萌甘 】 「中三の時のなにかの写真」 アイドルの投稿写真に反響 「逸材」「クール系美少女」「すでに完成されている…」
アイドルグループ・シャルロットのメンバー・日比谷萌甘さんが自身のインスタグラムを更新。
アップロードした、中学生時代の写真に、ＷＥＢ上で反響が起きています。
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日比谷萌甘さんは「載せるのないから中三の時のなにかの写真」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、制服姿の日比谷萌甘さんの姿が見て取れます。
この投稿にファンからは「すでに完成されている…」・「単なる 美少女」・「可愛い❤❤」・「クール系美少女すぎる」・「こんな美人見たことない」・「これで証明写真ほしすぎる」・「逸材すぎる」などの反響が寄せられています。
【 日比谷萌甘さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
誕生日：8月6日
ニックネーム（呼ばれたい名前）：もかちゃん、もか
性格：泣き虫、やる気と負けん気は人の数倍
好きな食べ物：トマト・チョコ・梅・麻辣湯
好きな飲み物：メロンソーダ・ジャスミン茶
好きな場所：家・お風呂
好きなキャラクター：キティちゃん・んぽちゃむ・教育番組のたま
好きなスポーツ：ソフトボール・短距離・ドッジボール
好きな動物：犬・猫
好きな音楽：強い女性！って感じの曲とアイドル曲が大好きです
【担当：芸能情報ステーション】