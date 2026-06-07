アイドルグループ・シャルロットのメンバー・日比谷萌甘さんが自身のインスタグラムを更新。

アップロードした、中学生時代の写真に、ＷＥＢ上で反響が起きています。



【写真を見る】【 シャルロット・日比谷萌甘 】 「中三の時のなにかの写真」 アイドルの投稿写真に反響 「逸材」「クール系美少女」「すでに完成されている…」





日比谷萌甘さんは「載せるのないから中三の時のなにかの写真」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、制服姿の日比谷萌甘さんの姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「すでに完成されている…」・「単なる 美少女」・「可愛い❤❤」・「クール系美少女すぎる」・「こんな美人見たことない」・「これで証明写真ほしすぎる」・「逸材すぎる」などの反響が寄せられています。





【 日比谷萌甘さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

誕生日：8月6日

ニックネーム（呼ばれたい名前）：もかちゃん、もか

性格：泣き虫、やる気と負けん気は人の数倍

好きな食べ物：トマト・チョコ・梅・麻辣湯

好きな飲み物：メロンソーダ・ジャスミン茶

好きな場所：家・お風呂





好きなキャラクター：キティちゃん・んぽちゃむ・教育番組のたま

好きなスポーツ：ソフトボール・短距離・ドッジボール

好きな動物：犬・猫

好きな音楽：強い女性！って感じの曲とアイドル曲が大好きです







【担当：芸能情報ステーション】