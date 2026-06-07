◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が22―13で同3位の東京ベイを下し、リーグワン初優勝を果たした。トップリーグ時代も含めれば、18―19年度シーズン以来となる7季ぶりの日本一に輝いた。

就任3季目のデイブ・レニーHCは選手たちの手で胴上げされ、3度、宙を舞った。名門を復活させた指揮官は「感情が入り混じっている。タイトな試合で、安心もしている。クボタさんとは本当に小さな差でしたけど、勝ち切れて良かった」と歓喜に浸った。

リーグワン初年度は7位。続く22―23年度シーズンに9位と低迷した中、翌シーズンから指揮を託された。当初は「ディレクターオブラグビー（総括責任者）」の役職のみを打診されたが、これを固辞。「神戸を変えるために3年間、フルコミットしたい」とHCの座にも就いた。

来日前から神戸の試合をチェック。「スキル、フィットネス、知識。神戸のやりたいラグビーに対して、その3つが足りていなかった」。妥協を許さず、明確な数字を提示してフィットネスを改善させ、戦い方でも細やかな役割や戦術を落とし込んできた。日本代表SO李が「ここまで役割が細かく振り分けられているラグビーは初めて」と言うように、最初は戸惑いもあった。一方で「遂行できればチャンピオンになれる」という手応えもあり、精度を高めてきた。

就任1季目の24年1月17日。レニーHCはスタッフ1人を連れて「阪神淡路大震災 1・17のつどい」に足を運んだ。神戸という街を理解し、その中で自分たちにできることを知るためだった。「自分たちが誰を代表して戦っているのか」。会社や地域、ファンとのつながりを明確にし、翌年からは「1・17のつどい」に全選手、全スタッフで参加した。

チームの未来をつくるため、リクルートにも積極的に関与した。今では欠かせない選手となったSH上村樹輝は、自ら「神戸でプレーしたい」と名乗り出てきた選手。ただ、帝京大ではスタメンとしてプレーしておらず、実戦を見ることができなかった。神戸での練習参加が終わった後、レニーHCはリクルーターとともに帝京大のジュニア戦（Bチームの試合）へ。そこでプレーを確認し「間違いない」と加入を後押しした。過去2年は菅平を訪れ、自分の目で合宿中の大学生らをチェックした。

言葉通りに「フルコミット」した3シーズン。かつてニュージーランドで教師もしていた指揮官は、チーム全体に目を配りながら、チームを一つに結束させた。愛した神戸に最高の置き土産を残し、母国ニュージーランドの代表HCに就任する。

◇デイブ・レニー 1963年12月22日生まれ、ニュージーランド出身の62歳。5歳からラグビーを始め、主にCTBとしてプレー。肩の負傷により28歳で引退する。同時に大学卒業後は日本の中学生にあたる12〜13歳の子供を教える学校で教員をしていた。パブの経営を経て、99年にウェリントンでコーチに就任。その後はチーフスやオーストラリア代表のHCを務め、23―24年度シーズンから神戸でディレクターオブラグビー兼HCを務める。家族は夫人と3男。趣味はギター。