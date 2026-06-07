【earth music＆ecology】「アソート巾着ポーチ」（各3300円）　※価格は税込み　発売日：6月12日（金）

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　ストライプインターナショナルが展開してる3つのブランドは、6月12日（金）から、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』をモチーフにした特別なアパレルアイテムを、全国の各店舗などで順次発売。公式WEBストア「STRIPE CLUB」では、6月4日（木）より、先行予約を開始した。

【写真】カラフルな「Tシャツ」もかわいい！　各ブランドのコラボアイテム一覧

■各ブランドの感性が融合

　今回「earth music＆ecology（アース ミュージック＆エコロジー）」、「AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）」、「Green Parks（グリーンパークス）」の3つのブランドより発売されるのは、『トイ・ストーリー』の魅力と各ブランドの感性が融合した特別なコレクション。

　「earth music＆ecology」からは、キャラクターをイメージした「リンガーTシャツ」や「アソート巾着ポーチ」に加え、ウエスタンテイストの「ウエスタンニットポロ」が用意され、おもちゃの世界に仲間入りをしたような、遊び心あふれる世界観がぎゅっと詰まったアイテムがそろう。

　また、新作映画のテーマである“次世代のおもちゃvsお馴染みのおもちゃ”を、2つの異なるテイストで表現した商品が「AMERICAN HOLIC」より展開。次世代のおもちゃがテーマのアイテムは近未来的に、お馴染みのおもちゃがテーマのアイテムはアメリカンレトロなデザインに仕上げている。

　さらに、「Green Parks」にはキャラクターの世界観を落とし込んだカラーリングや、次世代のおもちゃをイメージしたエナメル＆箔プリントデザインなど、毎日のコーデに取り入れやすい商品が登場。加えて、『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、全国の3ブランド各店舗および公式WEBストアでは数量限定のステッカーを配布する予定だ。