『トイ・ストーリー5』アパレルコレクション登場！ 「earth music＆ecology」など3ブランドとコラボ
ストライプインターナショナルが展開してる3つのブランドは、6月12日（金）から、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』をモチーフにした特別なアパレルアイテムを、全国の各店舗などで順次発売。公式WEBストア「STRIPE CLUB」では、6月4日（木）より、先行予約を開始した。
【写真】カラフルな「Tシャツ」もかわいい！ 各ブランドのコラボアイテム一覧
■各ブランドの感性が融合
今回「earth music＆ecology（アース ミュージック＆エコロジー）」、「AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）」、「Green Parks（グリーンパークス）」の3つのブランドより発売されるのは、『トイ・ストーリー』の魅力と各ブランドの感性が融合した特別なコレクション。
「earth music＆ecology」からは、キャラクターをイメージした「リンガーTシャツ」や「アソート巾着ポーチ」に加え、ウエスタンテイストの「ウエスタンニットポロ」が用意され、おもちゃの世界に仲間入りをしたような、遊び心あふれる世界観がぎゅっと詰まったアイテムがそろう。
また、新作映画のテーマである“次世代のおもちゃvsお馴染みのおもちゃ”を、2つの異なるテイストで表現した商品が「AMERICAN HOLIC」より展開。次世代のおもちゃがテーマのアイテムは近未来的に、お馴染みのおもちゃがテーマのアイテムはアメリカンレトロなデザインに仕上げている。
さらに、「Green Parks」にはキャラクターの世界観を落とし込んだカラーリングや、次世代のおもちゃをイメージしたエナメル＆箔プリントデザインなど、毎日のコーデに取り入れやすい商品が登場。加えて、『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、全国の3ブランド各店舗および公式WEBストアでは数量限定のステッカーを配布する予定だ。
【写真】カラフルな「Tシャツ」もかわいい！ 各ブランドのコラボアイテム一覧
■各ブランドの感性が融合
今回「earth music＆ecology（アース ミュージック＆エコロジー）」、「AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）」、「Green Parks（グリーンパークス）」の3つのブランドより発売されるのは、『トイ・ストーリー』の魅力と各ブランドの感性が融合した特別なコレクション。
また、新作映画のテーマである“次世代のおもちゃvsお馴染みのおもちゃ”を、2つの異なるテイストで表現した商品が「AMERICAN HOLIC」より展開。次世代のおもちゃがテーマのアイテムは近未来的に、お馴染みのおもちゃがテーマのアイテムはアメリカンレトロなデザインに仕上げている。
さらに、「Green Parks」にはキャラクターの世界観を落とし込んだカラーリングや、次世代のおもちゃをイメージしたエナメル＆箔プリントデザインなど、毎日のコーデに取り入れやすい商品が登場。加えて、『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、全国の3ブランド各店舗および公式WEBストアでは数量限定のステッカーを配布する予定だ。