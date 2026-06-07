60周年を迎えた日本テレビ系演芸番組『笑点』が7日の放送で、1966年から60年もの間ずっと変わらず同じやり方で“大喜利”し続けた番組として評価され、『テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送』としてギネス世界記録に認定されました。認定日は、番組開始からちょうど60年にあたる2026年5月15日です。

『笑点』は1966年5月15日にスタート。放送開始から60年間続く“良い答えには座布団をあげて、悪いと取る”スタイルの『大喜利（おおぎり）』は、初代司会者の立川談志さんによって考案され、歴代の司会者（前田武彦さん、初代三波伸介さん、五代目三遊亭圓楽さん、桂歌丸さん、現在の春風亭昇太さん）へと受け継がれてきました。

時代やテレビ環境が激変する中でも、この大喜利は一切ブレることなく守り続けられ、日本の日曜夕方のお茶の間の風景として親しまれてきた『笑点』。6月7日の放送では、“笑点が60年ずっと同じやり方で大喜利し続けた番組”ということで、ギネス世界記録公式認定員から、笑点メンバー最年長の三遊亭好楽さん（79）へ認定証が手渡されました。

好楽さんは「ありがとうございます。私ね、ギプスをはめたことはあるけどさ、ギネスは初めてですよ。いただきました！」と叫び、会場は大きな拍手に包まれました。

■世界記録を達成した『笑点』メンバーのコメント【全文】

三遊亭好楽さん（79）

「私、まだピンと来ていないんですよね。急に言われたんで、えっ？って。よく考えたらすごいことですよね。私、『笑点』が誕生する前の月に噺家（はなしか）になったのもあり、番組とは縁が深いのですが、これはすごい光栄なことでしてね。元旦から大晦日（おおみそか）まで毎日一升瓶のお酒を5年間飲み続けたので2000本近く一升瓶を飲んでいたのですが、それはギネス世界記録に載らないんですかね？（笑）」

三遊亭小遊三さん（79）

「“青天の霹靂（へきれき）”っていうのはこういうことかなと。予想もしていなかったので驚いていまして、実感はまだ湧いていないですけど、これからはギネス世界記録の名に恥じないように、ノーベル賞に向かって頑張ります」

春風亭昇太さん（66）

「すごくうれしいですね。たまたま僕たちの世代で頂きましたが、60年同じやり方で大喜利をやり続けた番組ということでのギネス世界記録なので、やっぱり、この番組を紡いできてくれた先輩たちに感謝したいと思います」

林家たい平さん（61）

「本当にうれしいですね。あの『紅白歌合戦』のけん玉の挑戦現場にいらっしゃる、あのギネス世界記録認定員の方にお会いできただけで、すごく幸せです。先輩方が築き上げてくれた中の一瞬だけいる、その一瞬に、こうやってギネス世界記録認定していただけたことがうれしく、そして、誇りに思っております。ありがとうございました」

■1966年初回放送時と2026年放送時の大喜利コーナー比較

立川晴の輔さん（53）

「日本で一番とかだったらわかるんですけど、世界に認定されたっていうことが『笑点』のこの“世界”がつまり、本当に“ワールド”なんだなと思いました。初代司会者で僕の大師匠の立川談志のお墓に行って報告したいと思います」

春風亭一之輔さん（48）

「世界一の記録ということで。でもね、宇宙の果てには地球みたいな星が絶対あるはずなんで、そこでもこういう番組がひょっとしてあって、『宇宙対抗大喜利』みたいなのが、これからできるといいですよね。これから宇宙にどんどん行く時代ですから。多分タコみてえな奴らがいるんじゃないかなと。あと、意地悪な司会者もいるでしょう。今後もユニバーサルに頑張ります」

桂宮治さん（49）

「人生で初めて子供たちに自慢できる瞬間に立ち会わせていただきありがとうございました。これからも、かっこいいパパであり続けたいなと思います。もうこんだけみんな喋（しゃべ）ったら、あとはもうねぇだろ（笑）」

山田隆夫さん（69）「笑点60周年、本当におめでとうございます。継続は力なり。これからも、100年に向けて、皆さん健康に気をつけて頑張りましょう」