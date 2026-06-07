TBSの浦野芽良アナウンサー（26）が7日、進行役を務める同局の情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。転職について言及する場面があった。

番組では、マイナビの「転職動向調査2026年版」で、25年の正社員の転職率が7・6％で過去最高水準になったことを紹介。特に40・50代を中心としたミドル層の転職がさらに活発化していることなどを伝えた。

この話題の中で、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は、自身が過去に共演していた元テレビ朝日の前田有紀アナ、大木優紀アナが退職して転職したことを明かし、「俺と仕事するとテレビに愛想尽かすのかなと危ぐはしている」と告白。ここでカズレーザーが「浦野さん、大丈夫ですか？」と聞くと、浦野アナは「私はまだ予定ないです」と答えた。

さらに上田が「来月あたりやめてるんじゃねえだろうな」と笑いながら念を押しすると、「まだ予定はないです」と再度、現段階での転職を否定していた。

浦野アナは岡山県出身。立大社会学部社会学科を卒業後の2024年、同局では12年以来となる新人アナ1人体制で入社。ニュージーランド（NZ）人の父親と日本人の母親との間に生まれ、9歳まで主にNZで暮らした。趣味は、ラグビー観戦、海外旅行、絵をかくこと。特技は、歌を歌うこと、英語、誰とでも仲良くなれること。