◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、４５歳ベテランの岩田寛（ＪＣＲファーマ）がメジャー２勝目を挙げた。３打差３位から逆転し、片岡尚之、コ・タイチ（香港）との３人によるプレーオフを１ホールで制して大会最年長優勝。ツアー通算８勝目となり、４０代で６勝目をマークした。賞金３０００万円を獲得した。

岩田は優勝会見で「うれしい。もっと飛ばしたいし、もっとうまくなりたい。結婚したい（笑い）」と冗談交じりに語り、周囲の爆笑を誘った。

◆岩田に聞く

―このコースで大会２勝目を挙げたのはツアー初。

「２回優勝した人がいないと初日に聞いた。その気持ち、分かる〜と思った。つらいですもん。難しい」

―優勝した瞬間の気持ちは。

「やっと終わった〜みたいな感じです。今は本当におなかがすいた。ラウンド中は食べないので。食べたいのは、しょうが焼きです」

―４番のボギーで首位と最大６打差。その後、同組の片岡尚之と出利葉太一郎らが失速していった。

「２人をめちゃ応援してた。ナオ（片岡）が８番でＯＢを打った時は『助かれ！』と思ってたし、出利葉くんが９番でセカンドを池に入れちゃって、とりあえず応援してた」

―後半で気持ちの変化は。

「前半は本当にひどくて、結果ばっかり考えちゃってミスばかりするんです。今に集中しよう、これ以上ボギー打ちたくない…と思ってたら、上位が崩れてきて、１２番のセカンドで後悔してることがあったので、１３番からそうならないように回ってた」

―ＰＯでウィニングパットを決めてガッツポーズを見せた。

「これ、入ったら（ガッツポーズが）出ちゃいそう…と思ってた。やりたくなかったです。あの写真、載せてほしくない（笑い）」

―４０代で６勝目を挙げた。

「藤田（寛之）さん、ジャンボ（尾崎将司）さん、海外ではＢ・Ｊ・シンさん。４０代になってからいっぱい勝っている人もいるので、まだまだかなと思う」

―４５歳を迎え、日常生活で心がけていることは。

「いっぱいあります。お菓子が大好きだけど、食べないようにするとか。（お菓子は）永遠に食べられるので、なるべく減らしてます。本当は毎日ラーメンを食べたい。今は多くて週１回かな。油ものや揚げ物をあまり取らないように、できる範囲でやってます。コロナ中から気をつけるようになった」

―筋トレは。

「筋トレもしてます。重いものばかりではなく、パワーやスピード上げる、ケガしないためのＴＲなどやってます」

―昨年１２月に死去したジャンボ尾崎さんとの思い出は。

「いっぱいある。アプローチをしていたら『お前、女の子みたいな打ち方してんな』と言われた。褒められたのは、ジャンボさんと回ってた時に紫色のスパイクを履いていたら『お前、いい靴履いてるじゃないか』と言われました。カリスマです」

―この優勝で、５０歳を迎える２０３１年まで５年シードを得た。

「もっと飛ばしたいし、もっとうまくなりたい。結婚したい（笑い）」

―日本開催の米ツアー、ベイカレント・クラシック・レクサスの出場権を得た。

「ＰＧＡツアーが日本でやる試合。日本選手も（優勝の）ワンチャンス、あると思う。久々に会える日本選手もいるので、楽しみです」