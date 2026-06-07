◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）

西武が今季２度目の５カード連続勝ち越し。貯金を今季最多の１３まで伸ばした。同点の延長１２回に長谷川信哉が８号勝ち越しソロ。さらに古賀悠の２点二塁打で突き放した。１１回裏２死一、二塁で６番手で登板した上田大河は、細川を敬遠気味の四球で歩かせ、次打者の板山には初球ボール。その後に一塁走者・細川をけん制で刺し、ストライクなしのボール５球で火消しに成功した。

来日４試合目で初めて柘植世那捕手とバッテリーを組み先発したアラン・ワイナンス投手は７回１安打８奪三振無失点。２四球を与えるなど球数は費やしながらも、４回まで中日打線を無安打に抑える。５回先頭の石川昂に初安打となる左前安打を打たれたが、後続は断つ。６回も３者凡退。７回は先頭の細川に四球を与え２死二塁としたが、山本をこの日最速の１４５キロ直球で空振り三振に斬り、雄たけびを上げた。

ところが、８回から２番手で登板した佐藤隼輔投手が先頭の代打・鵜飼に三塁ベースに当たる不運な二塁打を浴びると、１死三塁から岡林に同点の右犠飛を許し、ワイナンスの２勝目はお預けに。試合は振り出しに戻った。

打線は両軍無得点の５回無死一、三塁で源田壮亮内野手が右前適時打を放ち先制。だが、６回以降は中日リリーフ陣の前に安打すら打てず。１―１のまま延長戦に突入していたが、最後は振り切った。