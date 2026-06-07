スピードワゴン井戸田潤の美人妻、だし巻き卵・煮物・具だくさん味噌汁などズラリの朝食公開「旅館みたいで最高」「間違いなく気分が上がる」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「品数多くて理想の朝食」手料理ズラリの豪華朝食
蜂谷は「日曜日の朝 雨降らないうちにお外行きたいところだ…！」とつづり、朝食の写真を公開。白米、しめじや油揚げなどが入った具沢山の味噌汁をはじめ、だし巻き卵、ウインナー、里芋の煮物、焼色の美しい惣菜など、品数豊富な和朝食を披露した。食卓の左手前には、子ども用と思われる小さな茶碗に入った納豆ご飯のようなものも添えられている。
この投稿に、ファンからは「旅館みたいで最高」「品数多くて理想の朝食」「見た瞬間からお腹空いてくる」「美味しそう」「間違いなく気分が上がる」「栄養バランス考えられてる」といった声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の34歳美人妻「品数多くて理想の朝食」手料理ズラリの豪華朝食
◆蜂谷晏海、日曜日の朝食公開
蜂谷は「日曜日の朝 雨降らないうちにお外行きたいところだ…！」とつづり、朝食の写真を公開。白米、しめじや油揚げなどが入った具沢山の味噌汁をはじめ、だし巻き卵、ウインナー、里芋の煮物、焼色の美しい惣菜など、品数豊富な和朝食を披露した。食卓の左手前には、子ども用と思われる小さな茶碗に入った納豆ご飯のようなものも添えられている。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「旅館みたいで最高」「品数多くて理想の朝食」「見た瞬間からお腹空いてくる」「美味しそう」「間違いなく気分が上がる」「栄養バランス考えられてる」といった声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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