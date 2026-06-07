北日本は朝から雨となり、午後は北海道で激しく降る所もありそうです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に注意が必要です。北海道は風も強まって荒れた天気になるでしょう。東日本や西日本も雲が広がりやすく、午前中は関東を中心に雨が降る見込みです。午後は再び西から雨雲が広がって、夜は九州から関東にかけて雨の所が多くなりそうです。沖縄や奄美も雨が降りやすく、激しい雨の降る所もあるでしょう。

気温です。朝の気温は平年並みか高く、西日本や東日本を中心に20℃前後の所が多いでしょう。日中の気温は東海から西を中心に27℃前後で蒸し暑く感じられそうです。関東や北日本はこの時季としては低く、東京で23℃、札幌で16℃の予想です。北日本は朝からあまり上がらず、風がヒンヤリと感じられるでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：14℃

青森 ：18℃ 盛岡：20℃

仙台 ：20℃ 新潟：25℃

長野 ：26℃ 金沢：24℃

名古屋：29℃ 東京：23℃

大阪 ：27℃ 岡山：26℃

広島 ：27℃ 松江：26℃

高知 ：27℃ 福岡：26℃

鹿児島：28℃ 那覇：30℃

週間予報です。西日本や東日本は雲が広がりやすいですが、週の中ごろから晴れ間の出る所もありそうです。沖縄や奄美は木曜日ごろにかけて、大雨となるおそれがあります。