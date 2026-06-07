SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月7日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星21機と、「Starshield（スターシールド）」衛星2機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-43）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月7日 13時24分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 SLC-4E（アメリカ）

・ペイロード：Starlink 21機＋Starshield 2機（Starlink Group 17-43）

今回搭載されたStarshieldは、Starlinkの衛星設計をベースにした政府向けの衛星です。SpaceXは、この2機がアメリカ政府のどの機関向けなのか、他国政府向けなのかを公表していません。なお、NRO（アメリカ国家偵察局）は公式には明らかにしていないものの、同局の分散型衛星コンステレーションを支える一連の打ち上げには、Starshield衛星が含まれているとみられています。

今回のミッションでは、第1段ブースター（B1097）が10回目の飛行となりました。これまでにNROL-172、相乗りミッション「Twilight」、7回のStarlinkミッションの打ち上げに使用されてきた機体です。打ち上げから約8分後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」へのランディングに成功しています。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

Starlink衛星は、打ち上げ後しばらくの間、条件が合えば列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ SpaceXが公開しているStarshield衛星の一部が写っているとみられる画像（Credit: SpaceX）】

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事ロケット打ち上げ情報世界の主要ロケット一覧世界のロケット打ち上げ推移（1957〜2025）参考文献・出典SpaceX - Starlink Mission（Group 17-43） Spaceflight Now - SpaceX to launch 2 Starshield satellites during Saturday night Starlink missionGo4Liftoff - Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-43