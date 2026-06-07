◇インターリーグ ドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、8回2安打1失点で6勝目を挙げた。初回に先制を許したが、直後に味方打線の大量援護を受けて2回以降はパーフェクト。8イニングは今季最長で、被安打2は今季最少だった。

初回に先制点こそ許したが、2回以降は無安打。初回2死三塁、シャヌエルを二ゴロに打ち取って以降、8回まで22人連続でアウトを重ねた。直球を軸にカーブ、カットボール、スプリットなど多彩な変化球を効果的に混ぜ、エンゼルス打線に付けいる隙さえ与えない完璧な投球。奪った24のアウトのうち、三振は4で、内野ゴロが14。打たせて取る投球が光った。

米データ分析サイト「Opta STATS」によると、山本は対戦した最終打者まで20人以上連続でアウトを取ったのは、昨年9月12日のジャイアンツ戦、ブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に続き、今回が3度目。レギュラーシーズン、ポストシーズンを通じて「過去50年間で最終20人の打者を連続で凡退させたMLB投手は、グレッグ・マダックスただ一人」と紹介した。

圧倒的な制球力で「精密機械」と称され、通算355勝を挙げたMLBのレジェンド。山本がまた偉大な先人の記録に肩を並べた。