膨大な数のキャラクターが登場する『名探偵コナン』の作品世界において、ひときわ強い存在感を放っているのが警察の面々。そのなかでとくに人気が高いのは警視庁捜査一課や公安警察だが、各都道府県の“県警キャラ”たちも負けてはいない。

参考：『名探偵コナン』歴代“メロい”男性キャラ4選 『ハイウェイの堕天使』松田陣平など

各地の警察官たちはどのような個性を持ち、どんな活躍を披露してきたのか。その魅力と個性の違いについて紹介していきたい。

■神奈川県警 萩原千速＆横溝重悟 まず取り上げたいのが、劇場版最新作『ハイウェイの堕天使』で大きく扱われた神奈川県警の萩原千速と横溝重悟だ。

千速は交通機動隊の白バイ小隊長を務める人物。いつもスタイリッシュな雰囲気で、バイクの運転技術に関しては右に出るものがいないほどの腕前を持つ。アニメ初登場エピソードの第1098話・第1099話「風の女神・萩原千速」では、ド派手なバイクアクションによって犯人を制圧するという華々しい活躍を披露。『ハイウェイの堕天使』でも怒涛のカーチェイスを繰り広げてみせた。

神奈川といえばモータースポーツ活動が盛んで、“走り屋の聖地”というイメージも強いため、うってつけの“ご当地キャラ”と言えるのではないだろうか。

なお千速は設定的にも重要な役どころで、7年前に殉職した爆発物処理班の萩原研二は実の弟。研二の親友で同じく“警察学校組”の1人である松田陣平からは、恋愛感情を向けられていたという。

その一方、重悟は横溝参悟警部の双子の弟として登場を果たしたキャラクター。朗らかな兄とは対照的に、強面なルックスで、ぶっきらぼうなしゃべり方をするものの、その内面はピュアでやさしいところがある。現在は千速と恋のフラグが立っているため、神奈川県警は今後この2人の関係をめぐって物語が展開していくのかもしれない。

■長野県警 諸伏高明 また2025年の劇場版『隻眼の残像』で活躍したのが、作中でも能力の高い警察官が揃っている長野県警だ。

たとえば諸伏高明は、“コウメイ”というあだ名の通り、三国志をはじめとする故事や古典を引用して話す知性派。東都大学法学部を首席で卒業したという経歴の持ち主で、コナンの意図を暗黙のうちに察し、サポートできるレベルとして描かれている。さらにそんな高明のライバルである大和敢助も、毛利小五郎の代わりにコナンが事件を解決していることを看破するほどの洞察力を持つ。

長野県警が登場するエピソードは、本格ミステリードラマのような雰囲気になるのが特徴。代表的なのが、第983話・第984話「キッドvs高明 狙われた唇」だ。

同エピソードでは怪盗キッドが遠山和葉に変装し、「妖精の唇」と呼ばれる宝石に近づこうとする。しかし高明は、「一人称が“アタシ”から“ウチ”に変わっている」「身長の変化を隠すため、膝を曲げている」といった小さな違和感から正体を看破し、逆にキッドを罠にハメてみせるのだった。

■大阪府警 服部平蔵 そのほか“県警キャラ”の個性を語るうえでは、大阪府警の存在も外せない。本部長の服部平蔵は服部平次の父、刑事部部長の遠山銀司郎は遠山和葉の父であり、それぞれの家族関係を語るうえでも重要な人物となっている。

そうした意味で印象的なのは、第263話「大阪ダブルミステリー 浪花剣士と太閤の城」。犯人を追い詰めた平次が、拳銃を持った相手に逆に追い込まれ、平蔵に命を救われるという展開が描かれている。コナンのライバルですら父親世代には及ばない部分がある……ということを示すようなエピソードだ。

■京都府警 綾小路文麿 ご当地感でいえば、京都府警の綾小路文麿も面白いキャラクターだ。“おじゃる警部”とも呼ばれる公家出身の警察官で、京都らしい上品さとどこか浮世離れした雰囲気をまとっている。元々は劇場版『迷宮の十字路』で登場したキャラクターだが、その後、TVアニメや原作にも登場するようになった。

■群馬県警 山村ミサオ さらに群馬県警の警部・山村ミサオは、他の警察キャラクターとはまた違った魅力を持つ。どこか頼りなく、お調子者のコミカルな人物で、コナンに眠らされて“推理役”として使われることもある。

第243話・第244話「毛利小五郎のニセ者」では、本物の毛利小五郎と顔見知りであるにもかかわらず、ニセ小五郎の死体を見て「眠りの小五郎が死んでしまった」と嘆いた挙句、本物の小五郎を幽霊だと思い込んで念仏を唱え出す体たらくだった。

知性派が多い長野県警、重厚な人間関係に関わる大阪府警、アクションを盛り上げる神奈川県警、コメディ要員の群馬県警……。このようにさまざまな地方警察キャラが存在することで、作品世界の幅が大きく広がっているのではないだろうか。

今後も新キャラクターとして、個性的な警察官が追加される可能性は十分にある。『隻眼の残像』や『ハイウェイの堕天使』に続いて、劇場版でメイン級の扱いになるかもしれないので、ぜひ注目してほしい。（文＝キットゥン希美）