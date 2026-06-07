タレントの辻希美（38）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。義理の母について語った。

動画では、3人の子を持つお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえとコラボ。ママトークに花を咲かせた。

義理との関係を質問されると「めっちゃ仲良いです！」と即答。「初めから？」と聞かれると「初めからです」と応じた。

12歳でアイドルデビューし、20歳で俳優・杉浦太陽と授かり婚、第1子を出産した辻。妊娠中に「仕事なかったので（義実家のある）大阪行って。料理も何もできなかったから、大阪のたぁくんの食べてた味を学びたいなと思って、大阪の実家に1カ月ぐらい」と、義母のもとに料理を習いに行っていたことを明かし、くわばたを驚かせた。

くわばたが「太陽くんは行ってないの？」と質問すると「たぁくんは大阪で舞台やってて、その間一緒に行って教えてもらって。そこからもうずっと」。

くわばたが「ほんとに何にもできへんかったと思うねん。“こんなこともできへんの？”って感じじゃないの？」と踏み込むと、辻は顔の前で激しく手を振って「じゃないじゃない」と否定。「本当に一個一個、一から全部。出汁の取り方とか、野菜の切り方とか。もう全部教えてくれて」と語った。