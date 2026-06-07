【あすから】『赤と黒』キム・ナムギル×『愛の不時着』ソン・イェジンの復讐劇 韓国ドラマ『サメ 〜愛の黙示録〜』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ナムギル、ソン・イェジンが出演する韓国ドラマ『サメ 〜愛の黙示録〜』（全20話／2013年）が、あす8日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 後11：20〜）。
【写真】ギュッと寄り添うキム・ナムギル＆ソン・イェジン
同作は、脚本家キム・ジウ＆演出家パク・チャンホンの名コンビによる復讐劇。復讐、愛、真実と嘘、運命に翻弄される3人が繰り広げる切ないラブストーリー。
復讐だけを目標に生きてきた主人公が葛藤し、絶望しながらも本当の愛を見つける物語で、『赤と黒』のキム・ナムギル、『愛の不時着』のソン・イェジンが初共演を果たした名作。キム・ナムギルは除隊後初の復帰作となり、主演を飾る本作品では復讐をもくろむ悲しい男を熱演している。
『輝くか、狂うか』のイ・ハニや『ウチに住むオトコ』のイ・スヒョクなど共演俳優陣も見どころとなる。
■あらすじ
カヤホテルグループの1人娘であり、検事歴3年目のチョ・ヘウ（ソン・イェジン）は、結婚式の準備に追われていて、一方ジャイアントホテルの代表であるヨシムラ ジュン（キム・ナムギル）は12年ぶりに韓国に向かっていた。結婚式は順調に進み友人たちの祝福受けていたヘウはどこかから強烈な視線を感じた。ヘウは視線の先に導かれるように招待客の部屋へ向かうと、ある1人の男がいて…
■演出：パク・チャンホン、チャ・ヨンフン
■脚本：キム・ジウ
■キャスト：キム・ナムギル、ソン・イェジン、ハ・ソクジン、イ・ハニ、イ・スヒョク ほか
【写真】ギュッと寄り添うキム・ナムギル＆ソン・イェジン
同作は、脚本家キム・ジウ＆演出家パク・チャンホンの名コンビによる復讐劇。復讐、愛、真実と嘘、運命に翻弄される3人が繰り広げる切ないラブストーリー。
復讐だけを目標に生きてきた主人公が葛藤し、絶望しながらも本当の愛を見つける物語で、『赤と黒』のキム・ナムギル、『愛の不時着』のソン・イェジンが初共演を果たした名作。キム・ナムギルは除隊後初の復帰作となり、主演を飾る本作品では復讐をもくろむ悲しい男を熱演している。
■あらすじ
カヤホテルグループの1人娘であり、検事歴3年目のチョ・ヘウ（ソン・イェジン）は、結婚式の準備に追われていて、一方ジャイアントホテルの代表であるヨシムラ ジュン（キム・ナムギル）は12年ぶりに韓国に向かっていた。結婚式は順調に進み友人たちの祝福受けていたヘウはどこかから強烈な視線を感じた。ヘウは視線の先に導かれるように招待客の部屋へ向かうと、ある1人の男がいて…
■演出：パク・チャンホン、チャ・ヨンフン
■脚本：キム・ジウ
■キャスト：キム・ナムギル、ソン・イェジン、ハ・ソクジン、イ・ハニ、イ・スヒョク ほか