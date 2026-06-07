◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）

中日は、痛恨の走塁ミスが響いて勝利を逃した。同点の延長１１回２死満塁。四球で出塁した細川成也外野手が、一塁けん制でアウトとなった。直後の延長１２回に登板した斎藤綱記投手が、長谷川に左翼テラスへの勝ち越しソロを運ばれるなど３失点した。

終盤に粘り強さを見せて同点に追いついていた。０―１の８回１死三塁から岡林が右犠飛を放った。先頭の代打・鵜飼が二塁に向かう際に転倒するハプニングがありながら、チャンスメイク。続く代打・石伊の犠打で好機を広げ、得点につなげた。

今季初登板初先発の涌井秀章投手は、５回４安打１失点と粘投した。４回まで１安打と好投も、５回に先頭から３連打で先制点を献上。その後の１死二、三塁のピンチは切り抜けたが、１点リードを許して降板。歴代２位タイの交流戦２７勝目はお預けとなった。

４連勝でスタートした交流戦だが、その後は５連敗もあり、４カードを終えて５勝７敗。９日からロッテ戦（ＺＯＺＯ）と日本ハム戦（エスコン）の敵地６連戦に臨む。