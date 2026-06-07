◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）

オリックスが広島に敗れ、１分けを挟んで今季ワーストの５連敗を喫した。交流戦のビジター６連敗は、２００９年以来１７年ぶりの屈辱。６月は６試合で５敗１分けと、試練に直面している。

先発は育成出身の３年目右腕・宮国。２回は、２死二、三塁のピンチを招くと、ベンチは８番・平川の申告敬遠を選んだ。ところが、９番の投手・岡本にストレートの押し出し四球を与え、続く名原にも２者連続押し出し四球。なおも２死満塁から菊池に左翼線２点二塁打を浴び、１回２／３を４失点で無念の早期降板となった。８回は博志が１点を失った。

打線は４回、１死満塁から山中の三塁適時内野安打、紅林の右犠飛で２点を返した。だが、その後は得点を奪えなかった。

チームではエースの宮城、山下が肘の手術で今季中は不在。野手では広岡、森友、渡部が故障離脱と苦しい状況だ。５年ぶりの交流戦優勝は絶望的。三塁側ビジターパフォーマンス席のバファローズファンによる「気合を入れろ！ バファローズ」コールがむなしく鳴り響いた。