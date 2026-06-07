◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾った。日本女子ツアー通算４勝の優利（エプソン）を姉に持つ２２歳の人気女子プロが新潟でうれしい１勝を手にした。姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝となった。

２打差の３位は木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、政田夢乃（なないろ生命）、倉林紅（こう、サーフビバレッジ）の３人。

首位と３打差の２位からスタートした３６歳の木戸は最終組のひとつ前でプレー。１６番まで４バーディー、１ボギーとスコアを３つ伸ばし、吉田鈴と１打差の２位に迫った。２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの優勝に向けて好プレーを続けていたが、１７番パー４で、フェアウェーからの第２打を右に曲げて、ダブルボギー。痛恨のセカンドＯＢとなった。

１８番パー５では意地のバーディーフィニッシュ。終わってみれば、１７番のセカンドＯＢの分の２打だけ、吉田鈴に及ばずに２位惜敗。「１７番は悔しさもありますが、１８番でバーディーを取れて、また来週、頑張りたいです」と木戸は、爽やかに戦いを振り返った。

２２歳の時に勝った２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、１４年ぶりの優勝まで、あと一歩だった。１９８８年のツアー制度施行後としては最長ブランク優勝記録は金田久美子の１１年１８９日（２０１１年４月２４日・フジサンケイレディス〜２０２２年１０月３０日・樋口久子・三菱電機レディス）。ツアー制度施行前としても、デビー・マッシーの１３年１日（１９７７年１１月３日・ＬＰＧＡ美津濃ジャパンクラシック〜１９９０年１１月４日・マツダジャパンクラシック）を超える。歴史的な快挙に２打だけ届かなかった。

父は、いぶし銀のプロレスラーとして活躍した木戸修（きど・おさむ）さん。一瞬にして相手を押さえつける「キドクラッチ」でファンを魅了した名プロレスラーは２０２３年１２月、７３歳で亡くなった。木戸さんは生前、娘の運転手も兼ねて、たびたび会場を訪れ、陰から応援していた。父が亡くなった時、木戸は「私にとっての木戸修は、優しい父親でもあり、偉大な先輩アスリートでもあり、尊敬し、父の娘であることを誇りに思っております」とコメントした。

木戸は、尊敬する父と同じくファイティングポーズを崩すことは決してない。

「ホールアウトした時『必ず次につなげるぞ』と思いました。今週の経験も必ず『よかった』にしたいです。まだまだ試合が続くので、しっかり気持ちを切り替えて練習して頑張りたいと思います」と実感を込めて話した。