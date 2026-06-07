ディズニー好きに届けーーーッッ！【Can★Do】買い逃したくない可愛さ！「最新キャラグッズ」

ディズニー好きな人は今すぐ【Can★Do（キャンドゥ）】へ！ スティッチが描かれた可愛いアイテムが登場しており、推し活感覚で集めるのもおすすめです。今回は日常使いできそうな、心ときめく「最新キャラグッズ」をご紹介します。どちらも数量限定なので、ぜひお見逃しなく。

バッグの中に入れて持ち歩きやすいサイズ感

スティッチ & エンジェルのツーショットが可愛い「スティッチ ジッパーバッグ4P S」\110（税込）。ロゴの色味と合うパープルカラーです。大きさは約11 × 13cmと、バッグにも忍ばせやすいサイズ感。底マチはありませんが、ゴチャゴチャしがちな小物を入れるのに使えて便利かも。

手軽なラッピングにも活躍！

「スティッチ ジッパーバッグ4P S」は、半透明で中身が見やすい仕様。@ftn_picsレポーターHaruさんが個包装のグミを3個入れたところ「ジッパーバッグのおかげでプチギフトのような雰囲気に変身」したそう。差し入れ感覚でお菓子などを配りたい時に役立ってくれるかも。4枚入りなので、複数人に渡したい時にもぴったり。ストックしておくといざという時に便利です。

目印にもぴったりなアイテム

丸いフォルムのこちらは、ボールチェーン付きの「スティッチ ポリ袋ケース」\330（税込）。前面にスティッチの顔が描かれており、きょとんとしたような表情がキュート。少しくすみのある、スティッチらしいブルーの色合いもたまりません。サイズは約6.2 × 6.6cmで、バッグに付ければアクセントになってくれそうです。

手間なく取り出せるつくりもポイント

「スティッチ ポリ袋ケース」は、裏面にポリ袋を収納できます。ポリ袋を使う時は、切り込みから引き抜くだけ。手間なくサッと取り出せるようになっています。外出先でゴミ袋が必要になった時などに便利です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino