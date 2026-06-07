スタート前からHELL STAGEは満員御礼状態。すでに熱気も漂う中、STAN STAGEにて、持ち時間終了によってカットアウトとなったROTTENGRAFFTYの「D.A.N.C.E.」をサウンドチェックでSUGA(Vo, G)が一節歌うぐらい、自然体だったのがdustboxだ。

SUGA、JOJI(B, Vo)にサポートドラマーを務めるShunichi Asanuma(Dr)という布陣もすっかりお馴染みであり、強固なトライアングルを数々の現場で披露しているだけあって、期待値は当然高かったのだが、ちょっと溜めてみんなで「3、2、1！」と盛大なカウントし、会場のそこら中から大合唱が起こった「Here Comes A Miracle」からもうバンドもフロアも絶好調。JOJIも思わず「いいね！」と口にするほど響き渡る観客のコーラスもグッとくる。

興奮をそそるギターリフから一気に駆け出す「Riot」を続けて繰り出せば、より上昇するムード。ハリを持たせながら時おり気だるいニュアンスを入れるSUGAの歌声はもちろん、JOJIのコーラスやガツガツと踏み込むAsanumaのドラムもエッジが効いてるし、観客は自由なモッシュやクラップで応え、すでにクライマックスといっていいような状況だ。

「力を貸してくれ！」とSUGAが投げかけ、Aasamumaの「1、2！」に続けて観客が「1、2、3、4！」と絶叫するような大声を上げた。そしてJOJIのベースソロから突入したのが「Bitter Sweet」。コク深いメロディーが堪能できる名曲を奏でる中、印象的だったのは何度も「行こうぜ！」や「最高！」と観客の一挙一動を敏感に受け取り、口を開くJOJIの姿。いつもそうだが、JOJIは観客が投げ返すボールを絶対に受け取る。後ろに逸らしたり、こぼしたりしない名手と言っていいだろう。このコミュニケーション能力が双方向性の高いライブを構築している大きな要因のひとつに違いない。

「3ステージあって、“負けたくね”って思っちゃった。やれるか、試すからな！」とJOJIがアジテートして伸びやかに「Try My Luck」を鳴らし、No Use For A Nameよろしく“What? you still believe that dreams come true?”という呼びかけに“Yeah, so what?!”という返答が響き渡って琴線に触れる美メロに酔いしれる「Still Believing」へ。勢いはどこまでも止まらない。SUGAも「まだまだいけるよな！」と宣言し、イントロからアグレッシヴに攻め立てる「Emotions」へと。供給過多にもなりそうだが、しっかり受け止め、消化し、フロアのテンションは落ちることなく、まだまだと至高のメロディックパンクを欲していく。最高の関係値が築かれているのだ。

「さあ、やりますよ！」とSUGAが、「そっちもサークル作ってみなよ。楽しいからさ！」とJOJIが呼びかけ、呼応するようにいくつもサークルが出現して観客がゴキゲンなダッシュ＆モッシュを繰り返した「Hurdle race」を決め、改めて気持ちを整えて放ったラストナンバーは「Jupiter」だった。SUGAが「最高なフロアだったぜ、またね！」という言葉と共に尊さを感じさせる歌声を響かせれば、観客もその想いをまっすぐにキャッチし、拳を突き上げ共鳴していく。ステージを去る直前、「オレ、間違ってたわ。お前らがいちばんだ！」と観客に賛辞を送っていたが、ステージのみならず、フロアも含めてライブは成り立つことを改めて確認できたライブだった。

文◎ヤコウリュウジ

撮影◎半田安政

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■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

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