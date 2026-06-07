RB大宮の石川俊輝が現役ラストマッチで値千金の一撃

RB大宮アルディージャは6月6日、J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦で高知ユナイテッドSCと対戦し、2-1で勝利した。

今季限りでの現役引退を表明していたMF石川俊輝がラストマッチで値千金の決勝点をマーク。SNS上では「引退する選手の動きじゃない」「激アツ」といった声が上がっている。

大宮は後半10分に先制を許したが、同28分にDFガブリエウのゴールで追いつく展開。そして迎えた同36分、途中出場の石川がエリア外から右足でシュート。糸を引くような一撃がゴール左隅へと決まり、決勝点となった。

34歳の石川は今季限りでの引退を表明しており、これが現役ラストマッチだった。途中出場の限られた時間のなかで、見事にチームを勝利へと導く活躍に、ファンからは「何この激アツ展開」「これ以上ない去り際」「引退する選手の動きじゃないです」「本当に引退するのかってくらい素晴らしいシュート」「引退する人のプレーじゃない」といったコメントが寄せられるなど、その活躍は大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）