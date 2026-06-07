ノンフィクションライター・小野一光氏が、島根女子大生バラバラ殺人事件の「その後」を追う。

【画像】情報提供を呼びかける島根県警

2009年11月に島根県浜田市に住む島根県立大学1年生、Aさん（当時19）のバラバラに切断された遺体が、広島県の臥龍山で発見された事件は、それから7年後の16年12月20日に、島根県益田市の会社員・矢野富栄（よしはる＝死亡時33）を書類送検したことで、長年続けてきた捜査に区切りがつけられることになった（被疑者死亡で不起訴）。

島根・広島県警の合同捜査本部は、矢野の書類送検を受け、同日の午前11時から記者会見を開いている。この会見は2時間以上続いたが、ここでは質疑応答の一部を抜粋して、島根県警の捜査第一課長と記者たちのやり取りを紹介したい。なお、捜査第一課長を「A」とし、記者たちは複数名いるが、すべて「Q」とする。

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捜査第一課長による記者会見

Q「事件の捜査の経緯、送検の決め手はなんでしょうか？ あと、なぜ7年もかかったと思われますか？」

A「犯人の特定、決め手、7年については、この事件は被害者がX（アルバイト先のショッピングセンター）を出て以降、目撃情報がなく、死体の遺棄現場以外の現場が判然とせず、犯人の目的、動機が不明でありました。あらゆる観点で捜査を進めています。素行不良者を抽出し、島根県、広島県を中心に、その後、隣接県へ捜査を進め、年月を積み重ねた捜査資料や情報の組み合わせで被疑者の容疑性が高まった。浮上した被疑者の情報や部内の情報と組み合わせて、容疑性が一層高まり、捜索差押令状により、証拠収集、関係者からの事情聴取を行った結果として、被疑者を特定してきた。（中略）差し押さえ、デジタルカメラやUSB（メモリ）を押収し、被害者のご遺体や包丁が撮影されていることが大きな決め手となった」



Aさんの遺体捜査のため現場に向かう警察車両 ©時事通信社

この捜査第一課長の説明によって、遺体や解体に使用した包丁を撮影した画像データがあることが判明する。

Q「矢野が（被疑者として）認定されたのは、何がきっかけでしたか？」

A「有力な証拠が出た時点。被疑者として浮上した時期は捜査の内容になるので、申し上げられません」

Q「（Aさんの遺体発見の）2日後に事故死した状況で、早期に（被疑者として）浮上しない理由はありましたか？」

A「被疑者について浮上した経緯、捜査の始期は申し上げられません」

Q「多くの被疑者がいるなかで、矢野はかなり前から被疑者の中に入っていましたか？」

A「それも捜査の始期に関わるため答えられません」

被疑者として浮上した経緯については無回答

矢野が被疑者として浮上したことについて、記者たちはその時期、経緯についての質問を重ねるが、捜査第一課長は答えられないとの態度を崩さない。

Q「矢野が被疑者になるには理由がいる。素行不良、車の記録、どういったところから被疑者になりましたか？」

A「決め手があったからこそ、繋がった。それがデジカメとUSBの押収。被疑者になった時期はデジタルカメラとUSB。（押収したのは）USBは10月28日、デジカメは11月22日であります」

Q「（矢野の）住所は益田市とあります。家から押収したのですか？」

A「関係者の保秘上、具体的には言えません」

Q「殺人容疑での送検の理由は？」

A「押収した画像の中に、死因を特定する内容があった。窒息死。頸部を手で圧迫したであろうという画像があった」

Q「捜査線上に浮上した経緯を伺いたい。素行不良者を調べるなかで浮上したのですか？ それは今年（16年）何月ですか？」

A「被疑者はたくさんいる。どうして捜査線上に上がったかは、捜査の中身になるのでお答えできない」

Q「素行不良者としてのことについて、もう少し教えてほしいというのと、押収したUSBとデジカメの中身は動画ですか、写真ですか？」

A「前科前歴については言いません。画像はUSBメモリは2ギガバイト。デジカメはカードが入っていた。画像は静止画で、デジカメには38画像、USBは19画像の計57画像。重複分を差し引くと40画像の種類が異なっている」

Q「それは矢野が撮影したと推測できる写真なのでしょうか？ どんな画像なのでしょうか？」

A「画像の中に矢野が住んでいた居宅の背景と一致するものがあった」

Q「矢野が住んでいなかった可能性、矢野が撮らなかった可能性もあるのでは？」

A「そのへんはご指摘の通り、（捜査を）尽くしています。ただ、遺体の状況は遺族への配慮もあり、具体的には言いません。包丁については文化包丁であります」

※本記事の全文（約4000文字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（小野一光「『無駄な捜査は一つもなかった』と総括した警察」）。

【平成凶悪事件と「その後」】島根女子大生バラバラ殺人事件篇

#1 バイト先から学生寮までの夜間の人気のない山道で起きた惨劇

#2 捜査は7年も続いたが、犯人は遺体発見の2日後に死んでいた

#3 「無駄な捜査は一つもなかった」と総括した警察

#4 理系のバンドマンで、強制わいせつ事件の前科があった犯人

（小野 一光／文藝春秋 電子版オリジナル）