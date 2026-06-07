「関口さん、いきなりキスしてきたんですよ」

「え、まじで？ 口に？」

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なぜ病院でセクハラが多発するのか？ そこには病院ならではの複雑な事情があった。精神科医である駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに脚色を加えている。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

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「50年近く」統合失調症と共存する男性

慢性期病棟で井上さんと並ぶ大ベテランが70代の関口さんだ。統合失調症の診断がついているが、50年近く病と共存してきた脳はすっかり荒廃し、対話は成立しない。さりとて病状は落ち着いているので井上さんと同じく診察は週1回程度。

井上さんと違うのは、つねにウロウロ徘徊しているため、回診の際には病棟一周して捜すハメになる。

ナースステーションに立ち寄ると、ちょうど関口さんがいる。この機会を逃さず診察しよう。

「関口さん、調子はどうですか？」

「うん」と目を細める。

「睡眠はとれてますか？」

「うん」

「食欲も、ありそうですね」

手にはデカくて安いのが売りのチョコチップメロンパンが握られており、「うん」と答えつつ、そわそわしている。ナースステーションにメロンパンを取りに来て、一刻も早く食べたいのだ。

「今日のおやつはメロンパンですか？」

「うん」

そう言って口角をあげる。昔は優しい微笑みに見えたのだろうが、今では深いシワでどことなくジョーカーに似ている。

「何か困っていることないですか？」

「あぁと（ありがとう）」

おやつタイムが待ち切れず、話を打ち切って足早に自室に戻っていく。

関口さんの発する言葉は「うん」が9割で、たまに単語が出るものの、滑舌が悪く、何を言っているのか聞き取れない。興奮したり、大きな声を出したりはしないが、終始落ち着きがなく、じっとしていられない。つねに病棟内をよだれを垂らしながらせわしなく歩き回り、間違えてほかの患者の部屋に入ってしまうこともしばしばだ。

食事だけは自立しているが、配膳した途端に誰かと競い合うように早食いする。

噛みもしないで一心不乱に口に入れるため、ときどき喉を詰まらせ、年に1回は窒息でコードブルーを鳴らす。

どんな食事も残さないのは彼の長所だが、与えられた菓子類も受け取って瞬時に口に運ぶため、売店で購入したスナックやパンは看護師が管理している。

「いきなりキスしてきたんですよ」

ある日のこと、認知機能こそ低下したものの健脚は衰え知らずでふだん病棟中を歩き回っている関口さんが自室のベッドで布団をかぶっている。声をかけても反応がない。珍しいことがあるものだと思いながら、ナースステーションに行くと「先生、ちょっと聞いてくださいよ」と不満をにじませた声が飛んできた。

170センチ近い高身長に外ハネしたボブがよく似合う20代後半の看護師・山本エリナさんだ。彼女とは同じジムに通っていることもあり、打ち解けた仲である。

「関口さん、いきなりキスしてきたんですよ」

「え、まじで？ 口に？」

思わぬ報告についタメ口が出る。

「口になんかさせるわけないでしょ。手です、手！」

彼女は勢いよく左手の甲を私の眼前に掲げる。

「なんだハンドキスですか」

「なんだ、じゃないですよ。ふつうに気持ち悪いですから」

両肘を抱えて大げさに身震いする。

「おやつ渡したとき、いきなりチュッですよ。それ、セクハラです。『気持ち悪いんで二度としないでください』ってビシッと言ってやりましたけど」

なるほど、山本さんに叱責されて落ち込んだ挙げ句、不貞寝していたわけか。

「泣きそうな顔で、持ってたポテトチップスくれました。先生にあげます」

一生懸命機嫌をとろうとした関口さんの姿を想像して、つい笑ってしまう。

「認知機能も落ちてきたし、脱抑制気味になってるんですかね。言っても忘れちゃうと思うけど僕からも注意しておきます」

なぜ病院でセクハラが起きるのか？

認知症高齢者のセクハラ行為は病院では茶飯事だ。

実際、関口さんの頭部CT画像を見ると理性を司る前頭葉がやや縮小しており、衝動にブレーキが利きにくくなっているのだとわかる。セロトニンがこのブレーキに関わるので薬を増やすことで問題行動が減ることもあるが、効果は限定的なことが多い。

少し薬剤調整をして数週間後のこと。「先生、ちょっと聞いてくださいよ」と、また山本さんである。この前と違って、なぜか半笑いの表情を浮かべている。

「関口さんが別の患者さんの太ももさすったんですよ。しかもすっごい笑顔で」

やっぱりか⋯⋯。薬剤を増やしても性的な衝動はなかなか抑えられない。

「その患者さん、怒ってませんか？」

〈「ショックとか受けてない？」ほかの患者から“太ももをさすられた”けど⋯被害者が「ノーダメージだった」衝撃の理由〉へ続く

（駒木 爽／Webオリジナル（外部転載））