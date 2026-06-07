¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û¡¡Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÈäÏª¡¡¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢À¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¼«¿®¤Î¤¢¤ë¶¯¤¤½÷À¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬6·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆÃµ»¤Î±Ñ¸ì¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û¡¡Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÈäÏª¡¡¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢À¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¼«¿®¤Î¤¢¤ë¶¯¤¤½÷À¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Åê¹Æ¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎÆÈ¤ê¸À¥Ñ¡¼¥È2 / Just thinking out loud. part2¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Îµ¤¤Å¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤è¤ê¤âÀ¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖIt's really interesting because when I'm speaking in English, my voice becomes lower than when I'm speaking in Japanese.I'm not doing it on purpose, it just happens.¡Ê±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤è¤êÀ¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖI feel like a more confident and powerful woman even though nothing has changed within myself.¡Ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«¿®¤Î¤¢¤ë¶¯¤¤½÷À¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÊý¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖI've been living in Japan for more than half of my life now and I feel much more confident and comfortable using Japanese.¡Ê¤â¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÊý¤¬¼«¿®¤¢¤ë¤·µ¤³Ú¤Ê¤Î¤Ë¡Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÆüËÜ¸ì¤ÎÊý¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖSo I was wondering, do you get that as well?¡Ê¤À¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´¶¤¸Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö°ÂÆà¤µ¤ó¤ÎÈ¯²»ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤òÅÉ¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê±Ñ¸ì¤¬¾å¼ê¤ÊÃæÀî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Öµ¢¹ñ»Ò½÷¤À¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¤±Ñ¸ì¤Ç¼«Í³¤ËÏÃ¤»¤ë¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÆÈ¤ê¸À¥·¥ê¡¼¥º¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û