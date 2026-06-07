牡羊座・女性の運勢

強く明確なモチベーションが生まれてきそうなタイミングです。牡羊座にはずっと考えてきていることがあり、それに本気で取り組むのにちょうどいいときがやってきたということかも。ただ意欲自体は本物ですが、日常生活が安定し居心地がよさそうないまは、周囲に「何も、そんなに頑張らなくても」と言ってくる要素も多いでしょう。そういう雰囲気に出会うと、気持ちはまた揺らぎ、「まだいいかな…」と思ってしまうのでは。まずは自分が考え、求めていることを形にしてみてはどうですか。その行動に必要なものを買ってみる、それが行われているところに行ってみる、などもいい刺激になりそうです。

牡羊座・男性の運勢

自分が求めるこれからに対し、一歩踏み出せそうなときでしょう。牡羊座の目的意識は明確で、それに向かって進んでいくことを本当に望んでいそうです。が、それに対し日常は穏やかで安定しているよう。そこには一定の満足感もあり、「まだそんなに頑張らなくてもいいか」と感じられるよう。難しいところですが、でもそこにい続けると牡羊座は満たされません。いまはまず内側を固めるといい時期なので、まずは「いっそう強いモチベーションを獲得する行動」がおすすめです。あこがれるものを見に行ったり、今後やりたいことをすでにやっている人と話したりもいいですね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ