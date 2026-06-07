牡牛座・女性の運勢

内なる自分がじわじわ挑戦をうながしていることを実感しそうなとき。いまは主に社会面を通じて新しい刺激に触れることが多く、「もっと思いきったことをやってみたい」という意欲が上がってきているところでしょう。ただ、反して日常的な自分はいまに満足する面もあり、特にいまは日々楽しい展開や出会いもあるので、どちらに向かって舵を切るのが正解か、何かともやもやしそうです。問題はないけれど、どうしたらいいのか選びきれない気持ちかも。もし目の前に楽しいこと＆集中して取り組みたいことがあるのなら、いまはそれでいいと思います。が、どこかで挑戦の心づもりは固めておいた方がいいですね。

牡牛座・男性の運勢

社会面で新展開や自分を刺激してくる出来事が多く、牡牛座の内側では「自分自身も新しくなっていきたい、新しいことを試したい」という思いがじわじわ高まってきそう。ただ、日常的な状況や自分自身の普段のテンションは、いまに満足しており、いま目の前のことを楽しみたい、変わりたくないという思いも強いのかも。どちらも自分の正直な思いであるため、時に気持ちが割れ、もやもやしてしまうこともあるのでは。現在のところは、その日常への肌感覚を大事にすべきですが、そこには長くとどまれません。それは理解し、少しずつ今後の自分に求めるものを具体的にしていくのがおすすめです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ