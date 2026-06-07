双子座・女性の運勢

志や目標を同じくする誰かとのタッグがいっそう強力になりそうなとき。厳密に言えば求めるものは違うでしょうが、お互いの存在が励みになり何か新しいことにも積極的になれそうです。また、いまは従来の発想ややり方を越えていけるタイミングでもあるので、そういう意味でも刺激しあえる誰かがいるのでは。考えていることがあるなら、いろいろ話し、世界観を広げましょう。ただ、難しいのは日常レベルや心身の状態的には「いつも通り」がベストのように感じられること。思いきっていきたいが忙しく、身体もついていかない、もありえます。もしそうなら現状は日常優先で。ただ思考＆アイデアだけは、思いきり自由に広げましょう。

双子座・男性の運勢

自分の意欲や発想が自由に広がり、より新しい行動に対し意欲的になれるパワフルなタイミングでしょう。いまの双子座には信頼でき、お互いに前向きな刺激を与えられる誰かがいるのかも。いろいろな考え、目標を共有し、考えを精査していくのに向くときです。同時にいまは、日常面も忙しく、時に心身が挑戦にはついていきにくい面もあるのかも。いまに対する満足度もある程度高いので、そちらにフォーカスすると動きにくくなるともいえます。もし当てはまるなら、先に今後に向けてのアイデアや目標などだけでも形にしましょう。思いがしっかりしていればいつでも動けます。

占い：アストロカウンセラー・まーさ