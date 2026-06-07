蟹座・女性の運勢

日常面では、人との交流も多く何かと楽しい時期でしょう。蟹座の魅力も表に出やすいので何かと幸運なことにも恵まれるのでは。ただ同時に、いまは社会面でも新たな局面に入るタイミング。いま向き合っている役割や責任に対し、蟹座の内側から前向きな挑戦意欲が出、難しいと感じていたことに対し、「こうすればやれるかも」的なヒントが思い浮かびそうです。いまは従来のやり方に捕らわれない新しいやり方に勝機がありそうなので、どうぞ発想を自由に。仕事とプライベートの両立は困難かもしれませんが、どちらも充実しています。心の柔軟性が必要です。

蟹座・男性の運勢

現状の社会面での状況に、いっそうの挑戦心とアイデアが湧いてくるパワフルなとき。それは難しい内容かもしれませんが、そうであるからこそのファイトが生まれてくるのかも。いままでのやり方や型にはまらない自由さが思いがけない効果を生み出すので、心の柔軟さを大事にしてください。また、いまはプライベートでも充実期で、人との交流も多く、蟹座のよい面が評価されやすくもあるでしょう。ストイックさが求められる仕事面とは両立が難しいですが、そこは頭を切り替えうまく対応を。どちらも逃すには惜しい運ですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ