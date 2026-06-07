獅子座・女性の運勢

仕事方面はまだまだ忙しそうです。ただそこで得られる小さな手ごたえは多く、気持ちは穏やかで安心感の強いタイミングでしょう。同時にいまは、今後獅子座が求める目標や道筋に対し、周囲から前向きな刺激がもたらされるときでもあるかも。誰かの考えや行動からヒントを得て、「自分もやれるかもしれない」と思えるイメージかな。いろいろ情報交換することで、従来の殻を破る自由な発想が生まれやすくもあるので、信頼できると思う人とは考えを共有するといいでしょう。より安心していたいという気持ちが強いとそれができませんが、刺激は必要ですよ。

獅子座・男性の運勢

人とのかかわりのなかでいっそう前向きで強い刺激を得て、自分自身の今後に対しての挑戦心が増すとき。おそらく、獅子座が目指すのは難しい何かなのかもしれません。が、周囲には同じく何かを志し、より軽快にそれに向かっていく誰かがいて、その自由さや、型にはまらなさに「自分も頑張ってみよう」と思えるのでは。ファイトの湧くタイミングですが、難しいのは、いまは仕事も忙しくそこでも一定の充足感を得ていそうなこと。「いまの自分に満足する」気持ちが強いと、どこか自分の安全や安心を重視し心にブレーキをかけてしまうでしょう。それも本心ですが、獅子座には挑戦が必要です。打ち消さず、よく考えてみて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ