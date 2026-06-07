乙女座・女性の運勢

社会面で非常にいい働きができそうなとき。いままでの知識や経験をうまく生かせるとともに、今後の自分の核となるような学びも獲得できる可能性が。同時に従来のやり方や型にこだわらず、いかに自由な発想ができるかがカギを握るときでもあります。ただ、対人関係も非常に好調ないまは、楽しい予定も多く、自分らしくいられる時期でもあるため、こちらに気持ちが傾くとストイックさが求められる仕事には集中しにくくなるかも。いまの周囲は「そんなに頑張らなくちゃいけないの？」という意見が多そうなので、成果をあげたいならここは頭を切り替えてください。

乙女座・男性の運勢

社会面では躍進のタイミング。特に新しい手法、型にはまらないスタイルで成果をあげられるときで、そこには乙女座の過去の経験もおおいに生かされそう。今後につながる学びを多く得られるときでもあります。が、いまは対人運もパワフルで、気が合い一緒にいると楽しい相手との交流が豊富でしょう。人脈も広がるので人と会ってほしい時期でもありますが、そちらは乙女座の挑戦にあまり肯定的ではないのかも。影響を受けすぎると、結果的に意欲が下がり、社会面でストイックな勢いを出しにくくなります。自分の時間をどう使うか、加減が重要ですし、人と自分の考えを混ぜないようにすることも大事かも。

占い：アストロカウンセラー・まーさ