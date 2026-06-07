天秤座・女性の運勢

パートナーや親友など自分にとっての大事な相手との強い絆のもと、新たな道筋がはっきり見えてきそうな力強いタイミングでしょう。特に、共にこれまでの殻を破り新しいことをしていきたいと考えているのなら、状況は追い風です。ただ、いまはおそらく仕事も忙しく、周囲からの期待も大きいため、そちらだけに集中するのはなかなか難しいのでは。上手な頭の切り替え、自分自身の使い分けも必要でしょう。仕事を頑張りすぎると、大事な相手はいい顔をしないのでは。天秤座の気持ちが揺らいでいると思うからかな。そうではないと伝えてあげてください。

天秤座・男性の運勢

大事な相手（パートナーや親友など）との強力な絆を背景に、新たな目標、やりたいことが明確になってきそうなタイミング。「自分（自分たち）はこう進んでいこう」とはっきり思え、自分を頼もしく思えそうです。特にいまは新しい発想、やり方に大きなツキがあるとき。これまでのパターンにこだわらず、自由にいきましょう。ただ、同時にいまは社会面も非常に活性化し、忙しく楽しいときなのでは。期待もされるため、ついそちらにかまけがちですが、そうなると相手は不安が増すのか衝突することが多くなるかも。チャンスを生かすには、柔軟な態度が不可欠です。

占い：アストロカウンセラー・まーさ