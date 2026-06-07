蠍座・女性の運勢

社会面では、何か重要なコツが掴めてくるようなとき。特に最近、新しいことに挑戦しているのなら、そこで積んだ経験がじわじわ自分を刺激し、急にピンとくるような感じかも。いまは「こうやるべき」「これが常識」など自分を型にはめないほうがいいようです。それは、これから自分の感覚で作りましょう。同時にいまは、パートナーを筆頭とした大事な人との縁が強めで一緒に楽しい時間を過ごせそうですが、そっちに傾きすぎると社会面の集中力が落ち、コツは掴みにくくなるかも。バランスを大切に。頭の切り替えも意識して。

蠍座・男性の運勢

仕事関連では新しい手ごたえを内側に感じ、より自分をたしかなものと思えるかも。最近の新たな挑戦で経験してきたことが積み重なり、ある種の直感となって現れやすいときです。いままでのパターンや常識のことは忘れ、自分の経験、自分の感触を大切に。またいまはパートナーなど自分の大事な人とも深くかかわる機会が多く、楽しいことも一緒にいろいろ味わえるときでしょう。充実していますが、そちらにかける時間が多いと気分は緩み（リラックス）、結果的に社会面に必要なストイックさは減退します。つまり加減が大事。

占い：アストロカウンセラー・まーさ