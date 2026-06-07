射手座・女性の運勢

パートナーや親友、何かの相棒など、自分にとっての大事な相手に引っ張られ、より大きなことに挑んでいく意欲が増す大事な時期です。その相手とは志や今後の目標を同じくし、互いに前向きな刺激を与えあえる関係なのでは。特にいまは「自分の殻を破れる」ときなので、思い当たる相手がいるならたくさん話し、自分をあげていきましょう。ただ同時に、仕事面で忙しくいろいろ周囲から恩恵を受けるいまは、自分に対しストイックになりにくい面もあります。ただ何か大きなことを志すなら、その意識は重要です。自分のなかでうまく切り替え、すべきことができるようにしていきましょう。

射手座・男性の運勢

自分にとっての特別な存在に強く刺激され、新たな目標や挑戦への意欲をより強固にする大事なタイミング。その人はパートナーを筆頭に、射手座の大事な相手でしょう。相手は前向きかつ斬新な発想で、過去の殻を破り先に進もうとするのかも。その姿勢に、おおいに射手座も触発されることになりそうです。ただ、いまは仕事の状況も忙しく、またそこから受ける恩恵も大きいため、一度そこに浸かってしまうと挑戦心や、自分に対するストイックな思いは失われがちに。バランスをうまくとって、本当に大事なことを見失わないようにする必要があります。

占い：アストロカウンセラー・まーさ