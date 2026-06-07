山羊座・女性の運勢

仕事面での新しい、さらなる展開が、日常にもおおいなるヒントや活気をもたらすとき。山羊座を取り巻く状況は全体に大きく変化中ですが、仕事と日常は特に連動していそう。これまでのパターンにこだわらず新しいやり方、考え方をどんどん取り入れていくことが、調子を上げるカギになるでしょう。ただ、いまはパートナーを筆頭に大事な人との関係も非常に良好で、楽しい時間が過ごせるタイミングですが、相手は日常の変化に抵抗を示すケースが多いかも。ただそれを気にしすぎると、状況にはブレーキがかかりがちに。相手の意見をどこまで受け入れるか、自分で判断すべきかは臨機応変に考えるべき部分かも。

山羊座・男性の運勢

新たな社会面での展開が山羊座の日常生活にも前向きな影響を与えるパワフルなとき。どちらも大きな変化の時期を迎え、対応していくことが求められるタイミングですが、過去のやり方や常識にとらわれず意欲的に構築していくなら、共に「この調子でいけそうだ！」という強い手ごたえをつかめそうです。ただ、パートナーに代表される山羊座の大事な人は、日常生活での変化に対し消極的な態度を取りやすいよう。いまは相手と楽しい時間が持ちやすい交流多めの時期なので、この考え方の差は難しいところかも山羊座は頭を切り替え、柔軟に対応する必要がありそうです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ