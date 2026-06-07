水瓶座・女性の運勢

自分が求める方向に新たな一歩を踏み出せるとき。それが自分にとって斬新な何かで、そばには志や目標を共有できる誰かがいるのなら、助け合うことでその勢いはよりパワーアップしそう。相手もそんな水瓶座の挑戦を見て刺激され、相乗効果が生まれるでしょう。新しい決意にもふさわしいタイミングですが、いまは仕事運＆プライベートも順調で、特に仕事面では周囲からの期待や恩恵も受け取りやすいよう。充実したときでもあるため、そこにはまりすぎると水瓶座の集中力、ストイックさは減退します。重要なのは自分を意識的にうまく切り替え、意欲を維持するところかな。常に前を向いていてくださいね。

水瓶座・男性の運勢

同じような目標、テーマを持つ身近な存在に支えられ、新たな挑戦に向かって一歩踏み出せるパワフルなとき。互いの存在が良い刺激となり、前向きな助け合いができていることがとても重要なよう。相手から見ても、水瓶座の頑張りには触発されているはずです。ただ、いまの水瓶座はかなり好調な社会運も開けていて、日常も活気があるよう。十分満足できる状況にはいますが、そうなると未来に向けてのストイックさ、強い意欲はどうしても下がりがちに。得られるものはいま得たほうがいいですが、そこに過度に甘んじないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ