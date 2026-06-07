魚座・女性の運勢

出会いや物ごとの展開が身近で多く、活気のある日常を送っていそうな魚座。いまは楽しみの多い時期で、魚座のよい面も表に出やすいときでしょう。ただ同時に、いまは日常生活で新展開もありそうなときで、いい意味で魚座の挑戦心が重要となります。積極的に向き合う気持ちが強いほど、思いがけないよい結果も得やすいでしょう。方向性のやや違う状況に、柔軟に対応していく感覚を持つ、これがいまの要点かな。つい楽しい方に引っ張られがちですが、自分を研ぎ澄ます感覚、ストイックさは大事にしてください。

魚座・男性の運勢

日常生活に新展開がありえるタイミングです。それは社会面での挑戦ともかかわる何かで、ここでの変化に正面から向き合うことで魚座は手ごたえを得て、自分を頼もしく感じながら今後も進んでいくことができるでしょう。ただ、いまは活気のある対人関係や新たな出来事が身近で起こりやすく、楽しい思いもたくさんできる時期かも。魚座のよさも引き出されやすいので、いまを生きる楽しさも強く味わえるでしょう。難しいのはいまを楽しむほど、挑戦心や先に進むためのストイックさは出しにくくなる点かな。どちらかだけを選ぶものではありませんが、視野は常に広く。今後への意欲は大事に持ち続けて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ