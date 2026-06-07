◇交流戦 ヤクルト1―7日本ハム（2026年6月7日 神宮）

ヤクルトは先発の奥川が、初回にレイエスに2ランを浴びると、5回にはマルティネスに2ランを被弾するなど5回7安打6失点（自責3）と試合をつくれず、今季初の4連敗を喫した。

池山監督は「2点で踏ん張っていたんだけど、エラーから最後はマルティネス選手の1発でね、試合は決まってしまった。北山投手の出来からすると、なかなかね。完投させてしまったので」。明治神宮外苑創建100年を記念し、国鉄スワローズの復刻ユニホームを着用した3連戦で白星を挙げられず。「7回に1点っていう非常に厳しい攻撃だったんですけどね。連日の満員にはね、本当に感謝したい」と話し「しっかり反省しながら」と唇をかんだ。

この日の練習前には「連敗校長先生」としてJRAの関東G1ファンファーレに乗って登場し訓示。ナインを笑顔にさせたが、連敗ストップとはならなかった。それでも「新庄監督が“セ・リーグを倒してきますんで、パ・リーグをやっつけてきてください”というような話をされてましたので。何とかいい形で交流戦終われるように、最後の6連戦頑張っていきたい」と巻き返しを誓った。