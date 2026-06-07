◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、武豊騎手が騎乗した８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が１着。Ｇ１・５度目の挑戦で白星をつかんだ。

同馬はこれまで２４年スプリングＳ、同毎日王冠、２５年中山記念といずれもＧ２で重賞勝利。今回は、レース前日（６日）にも美浦・Ｗコースでしまい１ハロン１２秒１（５ハロン７７秒５）と、追い切りレベルの破格の時計をマークするなど異例調整でレースを迎えていた。昨年１２着から見事に１着となった。勝ちタイムは１分３２秒１。

（有）キャロットファーム・黒田真知子代表に聞く

―Ｇ１制覇の心境は。

「本当にうれしいです。それしか言葉がないです」

―苦労のあった馬。

「そうですね。やっぱり転厩前の国枝先生も大事に育てていただいて、いろいろ牧場の方でも苦労のあった馬ですけど、こうやってＧ１の舞台で結果を出すことができて本当にうれしいですね」

―最後の直線は。

「（３頭出しで）どの馬も頑張ってほしいという気持ちで『頑張れー！』と言うしかなかったですけど。（シックスペンスの後ろには）他にも何頭か来ていましたし、何とか粘ってくれという気持ちで、何が何だかでした（笑い）」

―今後については。

「今週、フランスのジャックルマロワ賞にも登録をさせていただいきましたが、まずは安田記念が終わらないと、という話でしたし、これから状態を見て、チームで相談していきたいと思います。国枝先生、田中博先生、そして武豊さんに大変感謝ですね。ずっとこの馬はツメなどで若い頃から調整に苦労していましたし、本当にノーザンファーム天栄の方々にも感謝です。ダートを走ったり、みんなで試行錯誤していただいた結果だと思っています」