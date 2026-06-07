◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾った。

一時は１打差３位に後退したが、すぐに再逆転。日本女子ツアー通算４勝の優利（エプソン）を姉に持つ２２歳の人気女子プロが新潟でうれしい１勝を手にした。姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝となった。

最終１８番で、吉田鈴は約１・５メートルのバーディーパットを沈め、初優勝を決めた。力強くガッツポーズをしたツアー屈指の人気女子プロの初優勝にギャラリーは沸きに沸いた。

その約１０分後に同じ１８番グリーンで行われた優勝インタビューも盛り上がった。ＳＮＳには「優勝おめでとう〜！」「あっぱれ」など祝福コメントが並び、「真顔美人すぎ、すごい透明感に見惚れてしまいました」「華も有るし益々人気出そう」などの声であふれた。