【バイト】おじさん社員からの“恋愛相談”にドン引き！？『まさかの人物』へ向けた予想外のアプローチとは…！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！今回は、アルバイト先で起きた少し意外な恋愛事情のお話です。年の離れた社員さんが密かに抱いていた思いと、それに巻き込まれた主人公のドタバタ劇をお届けします。
バイト先の年上社員から突然の呼び出し
私がレストランでアルバイトをしていた頃のことです。
ある日、いつも真面目に働いているベテランの年上社員さんから、仕事終わりに「少しだけ話がある」と裏へ呼び出されました。
仕事のミスでも指摘されるのかと思い、私はすっかり緊張して身構えていました。
しかし、彼の口から出てきたのは、まったく予想していなかった言葉でした。
なんと彼は、私と同年代のアルバイト仲間である友人のことが気になっていると、恥ずかしそうに打ち明けてきたのです。
突然の恋愛相談に、私は思わず言葉を失いました。
年齢差のある相手への思いを聞かされた驚きと、「なぜ私に相談を…？」という戸惑いで、頭がいっぱいになってしまいました。
暴走気味なプレゼント選びに唖然…！
詳しく話を聞くと、もうすぐ迎える友人の誕生日に、特別なプレゼントを渡してアピールしたいとのことでした。
彼が候補として挙げたのは、高価なブランドアクセサリーや大きな花束など、アルバイト仲間に渡すにはかなり重すぎるものばかりでした。
「それはさすがに重いです！」と、私は相談役であることも忘れて思わずツッコミを入れてしまいました。
なんとか同年代の目線でアドバイスをし、最終的には気軽に受け取れるお菓子と、ちょっとした雑貨を贈ることに決定。
とはいえ、社員さんのピュアすぎる暴走ぶりに、相談に乗った私のほうがすっかり疲れてしまいました。
この後、まさかの展開に…！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部