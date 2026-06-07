【漢字クイズ】「陸上」はなんて読む？「りくじょう」とは読まないので注意！

写真拡大

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「陸上」はなんて読む？

「陸上」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、鳥取県の地名で、ひらがな3文字です。

いったい、「陸上」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「くがみ」でした。

陸上は、鳥取県岩美郡岩美町に位置しています。

そんな岩美町にある「浦富海岸」は、山陰海岸ジオパークを代表する景勝地で、透明度の高い海と奇岩が続く絶景スポット。

遊覧船やシーカヤック体験も人気で、海からダイナミックな地形を楽しめるそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名辞典』
・『岩美町観光協会』

ライター Ray WEB編集部