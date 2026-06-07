タレントの三田寛子（60）が7日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、3人の息子たちの子育てについて語った。

夫は歌舞伎俳優の中村芝翫で1991年に結婚。梨園の妻として夫を支え、橋之助、福之助、歌之助の3兄弟を育てた。

夫は代々続く歌舞伎の家出身だが、「（息子たちには）いかんせん私の血が半分入ってるみたいな。大丈夫かな、私、責任重大と思って正直凄いビビっちゃったんですね」と子育てには不安もあった。息子たちに歌舞伎俳優になりたいと思わせるために「ありとあらゆることをやろうと思った」という。

「妊娠してからできるかぎり生の歌舞伎座の舞台で音とかそういうものをおなかにしみ込ませたいと思って行っていたし。臨月までこんなおなかで着物を着て歌舞伎座行ったり」と胎教に力を入れた。

「生まれてからもずっと歌舞伎のビデオを見せて。だから男の子だと仮面ライダーやウルトラマン好きって多いじゃないですか。うちの子は、ヒーローは歌舞伎の『勧進帳』の弁慶なんだ、弁慶が世界一かっこいい！とか言って幼稚園でやってきちゃう、そうしたら“お宅のお子さん、遊び方が違うんですけど”って幼稚園の先生に言われて」と“英才教育”の成果を明かした。

「勧進帳」の舞台である石川県の安宅の関へ連れて行ったことも。「“弁慶さん、いつかやるのよ、あなた”って。子供は“わーい！”ぐらいでしたけど」と振り返り、「なるべく体験型で遊びながら歌舞伎を好きになってほしいみたいなことはよくやりました」と子育て法を語った。