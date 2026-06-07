【義母の言葉：嬉しかった編】心に残る言葉「全部親のせいなら」【第28話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ 嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、子育ての悩み相談をしたときに起こった一件。
自分の子育てのやり方に悩み、迷うなんてことはよくあります。そんな悩みを抱えきれず義母に相談することに。“私がもっとちゃんと見ていれば”、“私が頼りない母親だから”なんて話していると……。
義母「そんなことあるわけないない！」
「全部親のせいなら世の中もっと単純だわよ。人ってのはさ、家族の影響だけで成長しない複雑な生き物なのよ」
涙腺決壊、最後のダメ押しは「背負いすぎなくても大丈夫！」。乾ききった心を潤すオアシスのような義母の言葉。誰かが同じように苦しんでいたら、この言葉をかけてあげたいですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、子育ての悩み相談をしたときに起こった一件。
自分の子育てのやり方に悩み、迷うなんてことはよくあります。そんな悩みを抱えきれず義母に相談することに。“私がもっとちゃんと見ていれば”、“私が頼りない母親だから”なんて話していると……。
「全部親のせいなら世の中もっと単純だわよ。人ってのはさ、家族の影響だけで成長しない複雑な生き物なのよ」
涙腺決壊、最後のダメ押しは「背負いすぎなくても大丈夫！」。乾ききった心を潤すオアシスのような義母の言葉。誰かが同じように苦しんでいたら、この言葉をかけてあげたいですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ