【今週の運勢】6月8日（月）〜6月14日（日）の運勢第1位は蟹座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 6月8日（月）〜6月14日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★蟹座

運勢第1位！ リアルな人間関係のしがらみから一歩離れて、ネット上のマニアックなコミュニティや、海外のローカルサイトを読み漁るのが楽しい星回り。スマホの画面の向こうに広がる無限のカルチャーに触れることで、あなたの感性と脳内パレットがステキな新色にアップデートされます。

第2位★山羊座

運勢第2位！ 日常のルーティンやTO DOリストを、いかに効率よくゲーム感覚で片付けられるかに挑戦する1週間。スマホのアプリ配置を変えたり、便利な時短ライフハックを少し取り入れたりするだけで、毎日の生活の風通しと心への心地よいゆとりが劇的によくなります。

第3位★双子座

運勢第3位！ あなたのホームグラウンドである「言葉と知的好奇心」の部屋でエネルギーが解放される星模様。「おもしろそう！」と思った瞬間に体が動いているような、主役級の無双状態になれる1週間です。全方位へアンテナを伸ばし、自分のライフスタイルをどんどん最新版へアップデートしてみて。

第4位★牡羊座

頭に浮かんだ「おもしろそう！」を、その場で瞬時に検索し、すぐ誰かにシェアするような、スピード感あふれる1週間となりそうです。じっくり深く考えるよりも、今はフットワーク軽く最新情報のシャワーを浴び、身近な場所へどんどん足を運んでみるのが開運のコツになります。

第5位★水瓶座

あなたの知的好奇心を刺激して止まない趣味や、ドハマりしている推し活について、SNSやリアルな会話で熱量高くアウトプットする1週間。「これが最高におもしろいんだよ！」とあなたの独特な言葉のセンスで語る姿に、たくさんの共感が集まり人気運が高まります。

第6位★蠍座

広く浅くではなく、「このテーマについて誰よりも詳しくなる」というオタク的リサーチ力が冴え渡る1週間。圧倒的な読書量で基礎を固め、ネットの奥深くまで潜り込んで、他の人が見つけられないような隠れた事実や、コアな専門ノウハウをスマートにスクープできそうです。

第7位★魚座

おうちの中に最新のガジェットや大好きな本、トレンドの雑誌を集めて、まるで自分専用の小さな編集部を作るように空間をアップデートしてみて。家をただ休む場所にせず、自宅で情報収集や発信をすることで、夏に向けて新しい自分へ脱皮する準備が整いそうです。

第8位★獅子座

友人グループや職場のコミュニティで、あなたの何気ない「これ知ってる？」の一言から楽しいイベントが立ち上がる暗示。年齢や肩書きを超えて、みんなでワイワイと言葉を交わしながら、パズルのようにアイデアを形にしていくプロセスが最高に楽しい週です。ジャズのような即興性を楽しんでみて。

第9位★乙女座

あなたの言葉や発信が、仕事や公の場で大きな影響力を持つ1週間。伝えるメッセージを少しだけ洗練された知的なトーンに整えることで、周囲や上層部からの注目度が跳ね上がります。状況を敏感に察知し、自分の意見をロジカルにアピールしていくことで、人気運と信頼度がアップしていくでしょう。

第10位★射手座

今週のあなたを輝かせるのは他者との言葉のラリーです。部屋にこもって1人で悶々と長考するのはストップ！ 誰かと会って、お互いの最近の関心をピンポン玉のようにテンポよく打ち返し合うことで、目からウロコの発想が爆発する暗示です。

第11位★牡牛座

あなたが普段から「おいしい」「心地いい」と感じているニッチなこだわりを、言葉にして周りに伝えることでおもしろいネットワークが広がる星模様。自分にとっては当たり前の知識でも、周囲には新鮮な宝物となりそうです。胸の内に秘めずにライトに発信してみて。よい出会いに恵まれるでしょう。

第12位★天秤座

好奇心の翼が日常を飛び越えて、遠くまで広がります。海外のトレンドをネットでのぞいたり、普段は読まない専門外の動画を観たりして脳内に新風を吹き込んでみて。「世界は広くて自由だ！」という新鮮な感動が、あなたの日常をキラキラ輝かせます。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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